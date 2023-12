Bigg Boss 17: नेशनल टीवी पर पत्नी अंकिता लोखंडे पर विक्की जैन ने उठाया हाथ, घरवाले हुए हैरान!

नई दिल्ली: बिग बॉस 17 में हर समय कोई न कोई नया ड्रामा देखने को मिलता है. अंकिता और विक्की जब से घर में आए हैं उनका रिश्ता चर्चा में रहा है. दोनों के बीच कई बार लड़ाइयां हुई हैं बात तलाक तक भी पहुंची है. लेकिन शुक्रवार के एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ जिसे देख घरवालों और फैंस की आंखें फटी की फटी रह गई. दरअसल विक्की ने अकिंता पर हाथ उठाया.

विक्की ने उठाया अंकिता पर हाथ

During arguments, Vicky Bhaiya aggressively tried to get out of the blanket and looked like he was trying to hit his wife Ankita Lokhande on national television pic.twitter.com/9s7roCZy8A

— #BiggBoss_Tak (@BiggBoss_Tak) December 22, 2023