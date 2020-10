बिग बॉस के घर में उठी नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज

मुंबई: बॉलीवुड के बाद अब देश के बहुचर्चित रियलिटी शो बिग बॉस में नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठाई गई है. बता दें कि नोमिनेशन के टास्क में इंडियन आइडल के रनर अप राहुल वेद्या ने महान सिंगर कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू पर नेपोटिज्म का आरोप लगाया है.

Every1 who aspire to come in show biz

Has to face biggest challange to enter bollywood is #Nepotism

nepotism k saamne talent doesnot matter

To grab project what matters is your dad's name and his infulence

So it becomes very hard 4 outsider #RahulVaidya #BB14 pic.twitter.com/uSdiWB4lBX

— TEAM Rahul (@Tm_RahulVaidya) October 26, 2020