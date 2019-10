दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधू बनी 'भारत की लक्ष्मी'

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'भारत की लक्ष्मी' अभियान की शुरुआत कर बेटियों को सम्मान दिलाने की कोशिश में एक और कदम बढ़ाया है. बॉलीवुड सुपरस्टार दीपिका पादुकोण और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू को भारत की लक्ष्मी मुहिम का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है. और इस अभियान से जुड़ी एक वीडियो को नरेंद्र मोदी के साथ-साथ दीपिका और सिंधू ने भी अपने सोशल अकाउंट पर शेयर किया है.

This Diwali, let us throw light on & celebrate the contribution & accomplishments of the women of our country! #BharatKiLaxmi pic.twitter.com/ePujWeWXfe

वीडियो 2 मिनट 12 सेकेंड की है. वीडियो की शुरुआत पीवी सिंधू के साथ हुई. सिंधू उसमें महिलाओं के देखे जाने वाले सपने की बात कर रही हैं. वह कह रही हैं कि समाज तब ही आगे बढ़ता है जब महिलाएं सशक्त होती हैं और उनकी सफलताओं को गर्व से देखा जाता है. उसके बाद दीपिका सपनों को देखने और उसे जीने की बात करती हैं. वह जीवन के हर पहलू पर बात कर रही हैं. कैसे एक महिला सपने देखती है और खुद से सवाल कर खुद को समझाती है. चुनौतियों का सामना करते हुए कुछ कर दिखाने की चाह से हार नहीं मानती है. और इस तरह से जब वह कुछ कर दिखाती है तो अपनी उम्मीदों पर खड़ी उतरती हैं.

इस वीडियो में वह बताती हैं कि एक बेटी घर की लक्ष्मी होती है. लक्ष्मी जी की तरह ही वह घर में समृद्धि, सुख और रोशनी फैलाती है. हर नारी न सिर्फ अपने घर की बल्कि पूरे देश की लक्ष्मी होती हैं. और फिर हर महिला को इस अभियान से जुड़ने की बात कहीं.

India’s Nari Shakti epitomises talent and tenacity, determination and dedication.

Our ethos has always taught us to strive for women empowerment.

Through this video, @Pvsindhu1 and @deepikapadukone excellently convey the message of celebrating #BharatKiLaxmi. https://t.co/vE8sHplYI3

