भारत और जर्मनी के रिश्तों की मजबूती के 17 अहम सबूत

नई दिल्ली: भारत और जर्मनी के बीच आपसी रिश्तों की मजबूती पर आज एक नई मुहर लग गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में जर्मनी की चांसलर ऐंगेला मर्केल से मुलाकात की. और मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने साझा बयान जारी किया. इस मौके पर दोनों देशों के बीच 17 समझौतों का भी ऐलान किया गया.

शुक्रवार को जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 5वीं भारत-जर्मनी इंटर-गवर्मेंट कंसल्टेशन की बैठक में हिस्सा लिया. इस दौरान दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष, उड्डयन, नौसैन्य तकनीक, चिकित्सा और शिक्षा समेत समेत कई क्षेत्रों में 17 समझौतों पर सहमति बनी. सबसे बड़ी बात ये रही कि दोनों देशों ने आतंकवाद और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर आसपी सहयोग की प्रतिबद्धता जताई.

नीचे देेखें- हस्ताक्षर हुए MoU की सूची

इस मौके पर पीएम मोदी ने जर्मनी को डिफेंस सेक्टर में निवेश के लिए न्यौता दिया. तो जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने भी भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत की विविधता भरी संस्कृति से हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता हैं. जर्मन चांसलर ने दोनों देशों के बीच शिक्षा क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया.

India and Germany can work together in areas like artificial intelligence, skills, education and more. We welcome German cooperation in our plans for smart cities, e-moblility and harnessing water resources. 2 Defence corridors also bring many opportunities for German companies. pic.twitter.com/CWwO5K1W2N

— Narendra Modi (@narendramodi) November 1, 2019