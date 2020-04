कांग्रेसियों की चापलूसी ने सोनिया गांधी की छवि तार-तार कर दी, देखिए मूर्खता के 5 बड़े सबूत

नई दिल्ली: विनाश काले विपरीत बुद्धि, कांग्रेस पार्टी पर ये कहावत पूरी तरह खरी उतरती साबित हो रही है. देश में हर जगह डूब रही कांग्रेस पार्टी के जहाज की एकमात्र उम्मीद कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ही हैं. लेकिन कांग्रेसियों ने एक पत्रकार से उलझकर सोनिया गांधी की छवि को ऐसा नुकसान पहुंचा दिया है. जिसकी भरपाई मुश्किल है.

1. सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेसियों के दावे की हवा निकल गई

सोनिया गांधी के कथित अपमान पर कांग्रेस नेताओं ने आग बबूला होकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान और जम्मू एवं कश्मीर में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज 16 FIR दर्ज करवा दी. लेकिन इसका नतीजा शून्य रहा.

शुक्रवार को अर्नब की ओर से दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यों वाली जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने सुनवाई की. सर्वोच्च न्यायालय ने अर्नब गोस्वामी को तत्काल राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर तीन सप्ताह की रोक लगा दी.

Two-judge Supreme Court bench, headed by Justice Dr D Y Chandrachud and also comprising Justice M R Shah starts hearing the petition filed by Arnab Goswami, challenging the FIRs registered against him in various parts of the country. pic.twitter.com/JfzBS0dXWg

अदालत ने अर्नब को तीन सप्ताह में अग्रिम जमानत की अर्जी डालने की छूट प्रदान की है. इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ नागपुर में दाखिल एक FIR को छोड़कर बाकी सभी पर रोक लगा दी गई है. इसे भी मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया है.

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को अर्नब गोस्वामी और उनके रिपब्लिक टीवी को सुरक्षा देने का भी निर्देश दिया है.

2. अर्नब को जश्न मनाने का और भाजपा को मजे लेने का मौका मिला

कांग्रेसियों ने गांधी परिवार की चापलूसी के लिए एक पत्रकार की टिप्पणी को मुद्दा बना लिया. मीडिया के खिलाफ जंग में उन्हें ऐसे कुछ तो हासिल नहीं हुआ. लेकिन नुकसान जरुर हो गया.

क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत को अर्नब गोस्वामी अपनी जीत की तरह पेश कर रहे हैं.

Today I got justice from the Supreme "Court", today the Court protected my #rights. This is not my victory but the victory of the people of "India".My supporters win. The victory of the country's journalists.I will keep exploring Palghar. I am grateful to the Supreme Court. pic.twitter.com/TxSnCj5KTk

— Arnaw Goswami (@ArnawGoswami) April 24, 2020