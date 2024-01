Ram Mandir: सूट-बूट पहनकर प्राण- प्रतिष्ठा में ड्यूटी करेंगे यूपी पुलिस के दारोगा और सिपाही, ड्रेस कोड हुआ तैयार

नई दिल्ली, Ram Mandir Ayodhya: आगामी 22 जनवरी के दिन भगवान राम अपने जन्मस्थल अयोध्या (Ayodhya) में विराजमान होने जा रहे हैं. इस दिन का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. देश ही नहीं बल्कि दुनिया में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा को लेकर हर्सोल्लास का माहौल है. इसी मौके पर अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में तैनात यूपी पुलिस के लिए स्पेशल ड्रेस कोड बनाया गया है. बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह स्थल में अब यूपी पुलिस के अधिकारी से लेकर सिपाही तक कोट-पैंट पहनकर ड्यूटी करेंगे. यह कदम इस लिए उठाया गया है ताकि मंदिर परिसर में आने वाले अतिथियों को अधिक पुलिस बल की मौजूदगी का अहसास न हो.

सूट-बूट पहनकर करेंगे ड्यूटी

खाकी वर्दी पहनकर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाली यूपी पुलिस पहली बार सूट-बूट पहने ड्यूटी करती नजर आएगी. बता दें कि मंदिर परिसर में लगभग 288 दारोगा और सिपाही तैनात किए गए हैं. इन सभी पुलिस कर्मियों के लिए स्पेशल ड्रेस कोड बनाया गया है. बता दें कि चुने गए पुलिसकर्मियों में ज्यादातर खिलाड़ी हैं और इन्हें अच्छे से ट्रेनिग दी गई है.

#WATCH | Uttar Pradesh: On security arrangements in Ayodhya in view of Ram Temple Pran Pratishtha ceremony, Prashant Kumar, Special DG Law & Order says, "...There will be a separate dress code for the police at the places where the general public or common devotees will visit.… pic.twitter.com/SLKTP7nMU0

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 16, 2024