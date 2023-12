पीएम मोदी ने अयोध्या में पहुंचकर मीरा मांझी के घर पी 'चाय', जानें- कौन हैं महिला?

Meera Manjhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने अयोध्या दौरे के दौरान अचानक मीरा मांझी से मुलाकात करने चले गए. वहीं, पीएम मोदी ने 22 जनवरी को राम मंदिर के भव्य उद्घाटन से पहले कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया. अब बात करते हैं मीरा मांझी की. मीरा अपने पति, ससुराल वालों के साथ अयोध्या में रहती हैं. उद्घाटन समारोह में बच्चों को भी शामिल होने का निमंत्रण मिला. लेकिन मीरा मांझी कौन है? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी की मीरा मांझी के घर की यात्रा का एक वीडियो शेयक किया. बता दें कि मीरा उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी हैं.

मीरा मांझी ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि पीएम मोदी उनके घर आ रहे हैं. एक घंटे पहले उन्हें बताया गया कि एक राजनीतिक नेता आएंगे.

WATCH Ujjwala Yojana beneficiary Meera expresses her happiness on meeting PM Modi.

PM Modi had tea at Meera's house, during his Ayodhya tour today. https://t.co/JsgzsOhHZX pic.twitter.com/RUJwRr6Ojz

— ANI (@ANI) December 30, 2023