IPL में धोनी के इस खिलाड़ी ने अंपायर से की गाली-गलौज, वीडियो वायरल

नई दिल्लीः खेल के मैदान पर अक्सर कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद कोई नहीं करता.कभी-कभी कुछ ऐसा भी होता है जिसे देखकर खेल भावना पर भी सवाल उठते हैं. इसी तरह का एक वाकया हाल ही में क्रिकेट के मैदान में देखने को मिला है, जहां एक खिलाड़ी की अंपायर से कुछ इस तरह बहस हुई की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे.

बाबा अपराजित की हुई लड़ाई

ये वाकया देखने को मिला तमिलनाडु के फर्स्ट क्लास में जब क्रिकेटर बाबा अपराजित ने हंगामा कर दिया. अपराजित वो आउट दिए जाने के अंपायर के फैसले पर इस कदर भड़क गए कि उनसे बहस करने लगे और इसके बाद उनकी विरोधी खिलाड़ियों से भी कहासुनी हो गई. आलम ये हुआ कि खेल 5 से 6 मिनट तक रुका रहा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जानिए कैसे हुआ विवाद

दरअसल बाबा अपराजित यंग स्टार्स क्रिकेट क्लब की ओर से खेल रहे थे. जब वो 34 रनों पर थे तो जॉली रोवर्स के कप्तान हरी निशांत ने अपनी फिरकी के जाल में बाबा को फंसाया. गेंद बाबा के पैड्स पर लगी और अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया. अंपायर की उंगली खड़ी होती ही बाबा अपराजित हैरान रह गए. वो अंपायर से बहस करने लगे कि उन्हें आउट क्यों दिया गया है.

'The Umpire's decision is final’

Baba Aparajith: Hold my bat! pic.twitter.com/A4Cd6sOV8g

— FanCode (@FanCode) August 9, 2023