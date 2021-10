IPL 2022: BCCI ने की घोषणा, लखनऊ और अहमदाबाद से होंगी दो नई आईपीएल टीमें

नई दिल्ली: बीसीसीआई ने आईपीएल की दो नई टीमों का ऐलान कर दिया है. आईपीएल के 15वें सीजन में लखनऊ और अहमदाबाद से दो नई टीमें नजर आएंगी.

Ahmedabad and Lucknow to be the two new teams at Indian Premier League (IPL). CVC Capital Partners gets Ahmedabad while RPSG Group gets Lucknow. pic.twitter.com/0zmQS7nQEb

