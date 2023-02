BPL 2023: शोएब मलिक के नाम हुआ खास रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बने

Bangladesh premier League 2023: दुनिया की 16वीं सबसे मशहूर फ्रैंचाइजी टी20 बांग्लादेश प्रीमीयर लीग का 10वां सीजन खेला जा रहा है जिसके 34वें मैच में पाकिस्तान के हरफनमौला खिलाड़ी शोएब मलिक ने खास रिकॉर्ड अपने नाम किया और इसके चलते उन्हें मैदान पर गार्ड ऑफ ऑनर भी मिल गया. बांग्लादेश प्रीमियर लीग में रंगपुर राइडर्स की ओर से खेल रहे शोएब मलिक जब ढाका डोमिनेटर्स के खिलाफ खेलने उतरे तो उन्होंने अपने टी20 करियर के 500 मैच भी पूरे कर लिये.

ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बने मलिक

इसके साथ ही शोएब मलिक टी20 क्रिकेट के इतिहास में 500 टी20 मुकाबले खेलने वाले तीसरे क्रिकेटर बन गये हैं. शोएब मलिक से पहले यह कारनामा सिर्फ वेस्टइंडीज के ड्वेन ब्रावो (556) और कायरन पोलार्ड (614) ही कर सके हैं. मलिक की इस उपलब्धि का उनके टीम के साथी खिलाड़ियों ने खास तरीके से जश्न मनाया और मैदान पर उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया. मैदान पर उतरने के बाद के बाद जब खिलाड़ियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया तो उन्होंने थम्ब्स अप कर सभी को थैंक्स किया. ऑन फील्ड अंपायर्स ने भी उन्हें बधाई दी तो वहीं पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उनके साथी हैरिस राउफ ने भी उनकी सराहना की.

भले ही शोएब मलिक अपने टी20 करियर का 500वां मुकाबला खेलने उतरे थे लेकिन इस मैच में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के अनुसार नहीं रहा और वो 5 गेंदों में सिर्फ 7 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गये. मैच की बात करें तो उनकी टीम रंगपुर राइडर्स ने ढाका डोमिनेटर्स को 2 विकेट से हरा कर जीत हासिल की. इसके साथ ही रंगपुर राइडर्स की टीम बांग्लादेश प्रीमियर लीग के नॉकआउट मैचों के लिये क्वालिफाई भी कर गई है.

500 मैचों में बना चुके हैं 12 हजार से ज्यादा रन

इस मैच में ढाका डोमिनेटर्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर्स में 8 विकेट खोकर 130 रन का स्कोर खड़ा किया जिसके जवाब में रंगपुर राइडर्स की टीम ने 3 गेंद पहले ही 8 विकेट खोकर 133 रन का स्कोर खड़ा कर दिया. शोएब मलिक की बात करें तो वो पाकिस्तान के लिये 2007 के पहले टी20 विश्वकप में कप्तानी कर चुके हैं जिसमें उसे फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था, तो वहीं पर वो दुनिया भर में खेली जाने वाली टी20 लीग का भी हिस्सा रहे हैं.

शोएब मलिक दुनिया की सबसे मशहूर टी20 लीग आईपीएल के पहले सीजन में दिल्ली डेयरडेविल्स की ओर से खेले थे. साल 2005 में टी20 डेब्यू करने वाले शोएब मलिक के करियर की बात करें तो उन्होंने 500 टी20 मैचों में 12287 रन बनाये हैं और अगर वो संन्यास नहीं लेते हैं तो यह आंकड़ा 600 भी पहुंच सकता है.

Shoaib Malik receiving a guard of honour on his 500th T20 match #Cricket #BPL pic.twitter.com/bnNiVW4UtJ

— Saj Sadiq (@SajSadiqCricket) February 3, 2023