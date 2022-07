IND vs ENG 2nd T20: इंग्लैंड ने जीता टॉस, भारत की प्लेइंग 11 में इन क्रिकेटरों की वापसी

नई दिल्ली: बर्मिंघम में शनिवार को शुरू होने वाले दूसरे टी20 मैच के बीच यहां जोश बटलर के नेतृत्व वाली इंग्लैंड टीम ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी के साथ मैच की शुरूआत करेगी.

करीब 5 महीने बाद पूर्व कप्तान विराट कोहली इंटरनेशनल टी20 मैच खेलते नजर आएंगे. उन्हें ईशान किशन की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया. साथ ही जसप्रीत बुमराह, रिषभ पंत और रवींद्र जडेजा की भी टीम में वापसी हुई है.

England have won the toss and elect to bowl first in the 2nd T20I

