डिकॉक ने बनाया फखर जमां को उल्लू, इतिहास रचने से रोका

जोहान्सबर्ग: पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज फखर जमां रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इतिहास रचने से चूक गए. फखर जमां 155 गेंद में 193 रन की पारी खेलकर आउट हुए. उन्होंने अपनी पारी में 18 चौके और 10 गगनचुंबी छक्के भी जड़े. लेकिन वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने से महज 7 रन के अंतर से चूक गए. नहीं तो उनके नाम लक्ष्य का पीछा करते हुए वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज हो जाता.

मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में क्विंटन डिकॉक(80), टेम्बा बवूमा 92(102) और डेविड मिलर 50(27) की धमाकेदार पारियों की बदौलत 6 विकेट खोकर 341 रन का स्कोर खड़ा किया.

ऐसे में जीत के लिए 342 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम की शुरुआत खराब रही. इमाम उल हक दूसरे ओवर में पवेलियन लौट गए. देखते देखते पाकिस्तान ने 15 ओवर में 85 के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए थे. लेकिन ओपनर फखर जमां एक छोर डटकर संभाले रहे.

