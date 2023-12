Legends Match: 'उन्हें नहीं करना चाहिए था ऐसा...'; क्रिकेट के मैदान पर आमने-सामने आए गौतम गंभीर और श्रीसंत

Sreesanth Fight in Legends Game: भारत के पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने बुधवार को पूर्व भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर के आचरण को लेकर निराशा व्यक्त की. श्रीसंत वर्तमान में लीजेंड्स लीग में खेल ले रहे हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर गंभीर से जुड़ी ऑन-फील्ड घटना की जानकारी शेयर की है.

इंडिया कैपिटल्स के खिलाफ अपनी टीम के गुजरात जाइंट्स मैच के दौरान श्रीसंत मैच के दूसरे ओवर में एक छक्का और एक चौका खाने के बाद, गंभीर के साथ काफी कुछ बोलते नजर आ रहे थे.

जवाब में, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज खुश नहीं दिखे और उन्होंने भी तेज गेंदबाज की ओर काफी देर तक घूरा.

क्या था रिजल्ट

गंभीर ने 30 गेंदों में 52 रनों की शानदार पारी खेली, जिससे इंडिया कैपिटल्स ने 20 ओवरों में 223/7 का विशाल स्कोर बनाया. जवाब में गुजरात जाएंट्स 20 ओवर में 7 विकेट पर 211 रन ही बना सकी और 12 रन से मैच हार गई.

क्यों हुई लड़ाई?

मैच में श्रीसंत ने 3 ओवर में 11.70 की इकॉनमी से 1 विकेट लेकर 35 रन दिए. हालांकि, इसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर मैदान पर हुए मामले को उठाया और पूरी घटना बताई.

श्रीसंत ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, 'मैं बस यह स्पष्ट करना चाहता था कि मिस्टर फाइटर के साथ क्या मामला हुआ था. मिस्टर फाइटर जो सदैव अपने सभी साथियों से झगड़ते रहते हैं. बिना किसी कारण के. वह वीरू भाई समेत अपने सीनियर खिलाड़ियों का भी सम्मान नहीं करते. आज बिल्कुल वैसा ही हुआ. बिना किसी उकसावे के वह मुझे कुछ न कुछ कहते रहे जो बहुत ही अभद्र बात थी जिसे गौतम गंभीर को नहीं कहना चाहिए था.'

मैं आपको जरूर बताऊंगा...

श्रीसंत ने कहा, 'यहां मेरी कोई गलती नहीं है. मैं बस तुरंत मुद्दे को साफ करना चाहता था. गौती ने क्या किया है, देर-सबेर आप सभी को पता चल ही जायेगा. उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया और जो बातें कहीं, वह स्वीकार्य नहीं है. मेरा परिवार, मेरा राज्य, हर कोई बहुत कुछ झेल चुका है. मैंने वह लड़ाई आप सभी के सहयोग से लड़ी. अब लोग बिना वजह मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं. उन्होंने ऐसी बातें कही जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थीं. मैं आपको जरूर बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा.'

सांसदी पर उठाए सवाल

उन्होंने आगे कहा कि यदि आप अपने ही सहकर्मियों का सम्मान नहीं करते हैं तो लोगों का प्रतिनिधित्व करने का क्या मतलब है? यहां तक कि ब्रॉडकास्टिंग में भी जब उनसे विराट के बारे में पूछा जाता है तो वह कभी उनके बारे में नहीं बोलते. वह कुछ और ही बात करते हैं. मैं और अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता. बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं बहुत आहत हूं और मेरा परिवार आहत है और मेरे प्रियजन आहत हैं. और जिस तरह से उन्होंने बातें कही... मैंने एक भी बुरे शब्द या एक भी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया है, कुछ भी नहीं.

Heated conversation between Gautam Gambhir and S Sreesanth in the LLC. pic.twitter.com/Cjl99SWAWK

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 7, 2023