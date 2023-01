Video: बैटिंग पिच पर सिराज ने ऐसे बिखेरी श्रीलंकाई बल्लेबाज की गिल्लियां, बताया किसकी सलाह आई काम

नई दिल्लीः IND vs SL: भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय में अपनी सफलता का श्रेय विकेटकीपर लोकेश राहुल की सलाह को दिया, जो यहां ईडन गार्डन की पिच और हालात को काफी अच्छी तरह से समझने में सफल रहे.

सिराज और कुलदीप ने लिए 3-3 विकेट

सिराज और कुलदीप यादव ने तीन-तीन विकेट चटकाए, जिससे श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी की अनुकूल पिच पर 39.4 ओवर में 215 रन पर ढेर हो गई. सिराज ने पारी के ब्रेक के दौरान कहा कि राहुल ने महसूस किया कि पहले ओवर के बाद ही गेंद ने मूव करना बंद कर दिया.

Mohammad Siraj once again the man for India - what a form! pic.twitter.com/rAj71MXUW0

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 12, 2023