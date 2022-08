IND vs PAK: 16 की उम्र में उठा मां का साया, पिता को थी क्रिकेट से नफरत, झकझोर देगी भारत पाक मैच के इस हीरो की कहानी

नई दिल्ली: Who is Naseem Shah India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप के मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की. भारत की ओर से हार्दिक पांड्या और रवींद्र जडेजा ने शानदार प्रदर्शन किया और हिंदुस्तान को पाकिस्तान पर रोमांचक जीत दिलाकर टूर्नामेंट में विजयी आगाज कराया.

नसीम शाह ने किया यादगार डेब्यू

पाकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या और रवींद्र जडेजा की खूब तारीफ हो रही है. पाकिस्तान की ओर से करिश्माई डेब्यू करने वाले 19 साल के नसीम शाह भी सुर्खियों में बने हुए हैं. उन्होंने शाहीन अफरीदी की गैरमौजूदगी में पाकिस्तान के लिए टी20 डेब्यू किया.

ये मुकाबला उनके लिए बेहद खास है. नसीम की टीम मैच भले ही हार गई हो लेकिन उन्होंने 4 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट झटके और टीम इंडिया के लिए मुश्किलें खड़ी कर दीं. स्पेल के चौथे ओवर में नसीम शाह ने जडेजा को LBW भी किया लेकिन वे रिव्यू लेकर बच गए. इसी ओवर में नसीम को हैमस्ट्रिंग हो गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ओवर पूरा किया.

कई मुश्किलों से निकलकर हासिल की उपलब्धि

16 साल की उम्र में पाकिस्तान के लिए डेब्यू करने वाले नसीम शाह ने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे. जब वे पाकिस्तान ए टीम के लिए विदेशी दौरे पर खेल रहे तभी उनकी मां का निधन हो गया. उन्हें अपनी मां को आखिरी बार देखने का मौका भी नहीं मिला. उन्होंने देश के लिए खेलना और अपने कर्तव्यों को पूरा करना उचित समझा. पाकिस्तान ए टीम के उस दौरे के बाद उन्हें पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल डेब्यू करने का मौका मिला.

नसीम शाह ने एक इंटरव्यू में बताया, ''मेरी और मेरी अम्मी के बीच अच्छी अटैचमेंट थी. उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं क्रिकेट खेल सकूं. मेरे अब्बू सख्त इंसान थे, उन्हें खेलों में शौक नहीं था लेकिन मैं अम्मी के सपोर्ट से क्रिकेट खेल सका. मेरे अब्बू कहते थे क्रिकेट में टाइम बर्बाद करने के बजाय पढ़ाई करो.''

सबसे कम उम्र में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज

नसीम शाह के नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड दर्ज है. नसीम शाह ने फरवरी 2020 में बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी ने यह उपलब्धि हासिल की थी. जब नसीम ने हैट्रिक ली थी, तब उनकी उम्र 16 साल 359 दिन थी. अब नसीम पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले गेंदबाज बन गए.

उनके लिए शाहीन अफरीदी की चोट वरदान बन गई. नसीम 19 साल की उम्र में ही 145 से ज्यादा की स्पीड से बॉलिंग करने की क्षमता रखते हैं. नसीम शाह से पहले सबसे कम उम्र में टेस्ट हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बांग्लादेश के आलोक कपाली के नाम था. कपाली ने 2003 में 19 साल की उम्र में हैट्रिक बनाई थी.

