India Vs Spain Hockey World Cup 2023: विश्वकप में भारत का दमदार आगाज, स्पेन को 2-0 से दी पटखनी

India vs Spain Hockey World Cup 2023 Live Updates: हॉकी वर्ल्ड कप 2023 (Hockey World Cup 2023) में टीम इंडिया ने जीत से आगाज किया है. भारत (India) ने स्पेन (Spain) को शानदार मुकाबले में 2-0 से हराया है.

राउरकेला स्टेडियम में बजा भारत का डंका

विश्वकप के पहले मैच में भारत ने पहले और दूसरे क्वार्टर में ही दोनों गोल कर दिए. भारत ने 2-0 से जीत हासिल की. राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में भारत का डंका बजा. इस मैच में अमित रोहिदास ने पहले क्वार्टर और हार्दिक सिंह ने दूसरे क्वार्टर में गोल दाग दिया. हालांकि तीसरे और चौथे क्वार्टर में कोई गोल नहीं हुआ.

#Halftime in Rourkela. The #MenInBlue started the first game with a bang!

अमित रोहिदास को मिला प्लेयर ऑफ द मैच

टीम इंडिया को बढ़त दिलाने के लिए पहला धमाकेदार गोल करने वाले अमित रोहिदास को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

Amit Rohidas, who scored a booming first goal to put Team India ahead, is named the Player of the Match. #HockeyIndia #IndiaKaGame #HWC2023 #StarsBecomeLegends @CMO_Odisha @sports_odisha @IndiaSports @Media_SAI pic.twitter.com/OMSHsfztRM

