Video: विराट-ईशांत की नोक-झोंक ने लूटी महफिल, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो

नई दिल्लीः इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का 62वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच रविवार 12 मई को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया. इसमें आरसीबी की टीम 47 रनों से विजयी रही. इस जीत के साथ आरसीबी ने प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया है. बहरहाल, आरसीबी बनाम डीसी मुकाबले में वेस्ट दिल्ली के दो क्रिकेटरों विराट कोहली और ईशांत शर्मा ने महफिल लूट ली.

बल्लेबाजी के लिए आई थी RCB

दरअसल, कुछ हुआ यूं कि टॉस हारकर आरसीबी की टीम क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए उतरी थी. आरसीबी की ओर से ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली आए थे. वहीं, डीसी की ओर से पहला ओवर लेकर ईशांत शर्मा आए थे. शुरू में तो विराट कोहली ने जमकर ईशांत शर्मा की खिंचाई शुरू कर दिया. इसके बाद ईशांत शर्मा जब टीम का चौथा ओवर और अपना दूसरा ओवर लेकर आए, तो विराट कोहली ने नो लुक सिक्स और एक चौका लगाकर उन्हें छेड़ दिया.

Ishant Sharma is only guy who can make Virat Kohli smile on dismissal TRUE FRIENDSHIP #ViratKohli #IPL2024 #RCB #MSDhoni pic.twitter.com/oqS6KLu3Mo

ईशांत शर्मा की गेंद पर आउट हुए विराट कोहली

मगर कुछ समय में विराट कोहली ईशांत शर्मा की गेंद पर आउट हो गए. इस पर ईशांत शर्मा की हंसी निकल आई. क्योंकि आईपीएल में उन्होंने पहली बार विराट कोहली का विकेट हासिल किया. विकेट गिरने के बाद विराट कोहली जब वापस पवेलियन लौट रहे थे, तो ईशांत शर्मा ने उनसे खूब मजे लिए और चिढ़ाया भी. दोनों के बीच की इस प्यारी सी नोक-झोंक का फैंस ने खूब लुत्फ उठाया.

Virat Kohli having fun with Ishant Sharma when Ishant came to bat today at Chinnaswamy.

- THE BEST FRIENDS FOREVER pic.twitter.com/CDyVMUFZPd

— Tanuj Singh (@ImTanujSingh) May 12, 2024