पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने ट्वीट कर टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि 'आज से मेलबर्न में विश्व कप की यात्रा शुरू करने के लिए Team India को शुभकामनाएं! मेरी इच्छा है कि टीम मनोरंजक और निडर क्रिकेट खेलकर और T20 World Cup को घर लाकर अपने अरबों प्रशंसकों को खुशी प्रदान करें. चक दे इंडिया'

Wishing #TeamIndia all the very best as they embark on their World Cup journey in Melbourne from today!

I wish the team provides joy to billions of it's fans by playing entertaining and fearless cricket and bringing home the #T20WorldCup . Chak De India pic.twitter.com/cbzKpnahWO

— VVS Laxman (@VVSLaxman281) October 23, 2022