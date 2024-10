मनु भाकर का दिखा ग्लैमरस अवतार, मॉडलिंग में भी दिखा धाकड़ अंदाज, देखें VIDEO

नई दिल्लीः Manu Bhaker Ramp Walk Video: पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता मनु भाकर ने लैकेमे फैशन वीक में रैंप वॉक किया. मनु भाकर ने शानदार आउटफिट पहना था. उनके आउटफिट को लैकमे फैशन वीक के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया था.

उन्होंने रैंप वॉक के बाद कहा, 'यह अद्भुत अनुभव था, हालांकि मैं काफी घबराई हुई थीं. यह काफी लाइव और खुशनुमा अनुभव था. मैंने हमेशा टीवी पर यह देखा था और मैं यहां वॉक कर रही थी...'

#WATCH | Delhi | At the Lakme Fashion Week, Olympic medallist shooter Manu Bhaker says, "The experience was surreal, though I was nervous..." pic.twitter.com/3wOot0e8PU

— ANI (@ANI) October 11, 2024