VIDEO: मनु भाकर और नीरज चोपड़ा के 'रिश्ते' की अटकलें! जानें हरियाणा में दोनों का गांव कहां है

नई दिल्लीः Manu Bhaker Neeraj Chopra Video: पेरिस ओलंपिक में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली महिला निशानेबाज मनु भाकर और भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा के अफेयर की अफवाहें उड़ रही हैं. मनु ने पेरिस में दो कांस्य पदक जीते जबकि नीरज चोपड़ा ने रजत हासिल किया.

पेरिस ओलंपिक में कांस्य और रजत पदक जीतने के बाद भारतीय एथलीट मनु भाकर और नीरज चोपड़ा अपने-अपने खेलों में धूम मचा रहे हैं. अब मनु और नीरज का एक कार्यक्रम में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है.

Look at the confidence of our medalists Neeraj Chopra and Manu Bhaker both can't look each other in the eyes while talking pic.twitter.com/fMc2ACDPaT

— Yanika_Lit (@LogicLitLatte) August 11, 2024