MI vs PBKS: 6, 4, 6, 0, 2, 6... बेहद रोमांचक रही 20 और 24 साल के इन दो खिलाड़ियों की 'जंग'

नई दिल्लीः MI vs PBKS: इंडियन प्रीमियर लीग में बुधवार को मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मोहाली के मैदान में मुकाबला खेला गया. हाई स्कोरिंग मैच में मुंबई ने पंजाब के 214 रन के जवाब में 4 विकेट खोकर 216 रन बनाए. इसके साथ ही मुंबई ने वानखेड़े के मैदान में पंजाब किंग्स के हाथों मिली हार का हिसाब भी पूरा किया. उस मैच में भी पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 214 रन बनाए थे, लेकिन मुंबई को 13 रन से हार का सामना करना पड़ा था.

अर्शदीप पर भारी पड़े तिलक वर्मा

इस मैच में जहां दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने जीत के लिए जान लगा दी, वहीं दो खिलाड़ियों के बीच रोमांचक जंग देखने को मिली. दरअसल, मुंबई इंडियंस के तिलक वर्मा और पंजाब किंग्स के अर्शदीप सिंह के बीच ये बैटल देखने को मिली, जिसमें इस बार तिलक वर्मा ने बाजी मारी.

वानखेड़े में पंजाब को मिली थी जीत

बता दें कि 22 अप्रैल को जब वानखेड़े में मु्ंबई और पंजाब आमने-सामने आए थे, तब पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 214 रन बनाए थे. मुंबई इंडियंस की टीम जवाब में लक्ष्य के काफी करीब पहुंच गई थी. आखिरी ओवर में मुंबई को जीत के लिए 16 रन की जरूरत थी.

अर्शदीप ने तोड़ा था तिलक का स्टंप

गेंद अर्शदीप के हाथ में थी. उन्होंने तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा को न सिर्फ बोल्ड किया, बल्कि उनका मिडल स्टंप भी तोड़ दिया था. अर्शदीप ने चौथी बॉल पर नेहल वधेरा का भी स्टंप तोड़ दिया. उन्होंने इस ओवर में सिर्फ 2 रन दिए और पंजाब ये मैच 13 रन से जीत गया.

कहानी, किरदार एक पर क्लाइमैक्स अलग

अब 3 मई को मुकाबला हुआ मोहाली में, कहानी, किरदार भी लगभग एक, लेकिन इस बार क्लाइमैक्स में बाजी मारी तिलक वर्मा ने. इस मैच में भी पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 214 रन बनाए. मुंबई आसानी से लक्ष्य के करीब पहुंचती दिख रही थी, लेकिन पहले सूर्यकुमार यादव (66 रन) और फिर ईशान किशन (75 रन) के आउट होने के बाद लगने लगा कि फिर मुंबई के हाथ से मैच फिसल जाएगा और इस बार भी अर्शदीप मुंबई को जीत नसीब नहीं होने देंगे.

अर्शदीप पर टूटा तिलक वर्मा का कहर

लेकिन, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अर्शदीप के 17वें ओवर की पहली बॉल पर ईशान किशन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने तिलक वर्मा आए. ये वही तिलक वर्मा थे जिनका अर्शदीप ने स्टंप तोड़ा था. अर्शदीप ने दूसरी और तीसरी बॉल डॉट फेंकी, लेकिन इसके बाद तिलक ने अपना बदला लेना शुरू किया. उन्होंने अगली तीन गेंद सीमा रेखा के पार की. उन्होंने चौथी बॉल पर छक्का, पांचवीं पर चौका और फिर छठी पर छक्का लगाया.

Tilak Varma smacked 6,4,6 against Arshdeep in the 2nd match.

Arshdeep Singh broke Tilak Varma's middle stump in the first match.

24 साल के अर्शदीप पर भारी पड़े 20 के तिलक

कहानी यही खत्म नहीं हुई. अर्शदीप 19वां ओवर लेकर आए. उनकी पहली बॉल पर टिम डेविड का एज लगा और उन्हें चौका मिल गया. अगली बॉल पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक तिलक को दी. यानी तिलक और अर्शदीप फिर आमने-सामने. तीसरी बॉल अर्शदीप ने डॉट फेंकी. चौथी पर तिलक ने डबल लिया और फिर तिलक ने अर्शदीप की बॉल पर लगाया विनिंग सिक्स. उन्होंने 102 मीटर लंबा छक्का जड़कर न सिर्फ मुंबई का पुराना हिसाब चुकता किया, बल्कि 24 साल के अर्शदीप के सामने दिखाया कि 20 की उम्र में वो उनसे कम नहीं हैं.

The match winning 102M six by Tilak Varma against Arshdeep Singh.

What a talent he is! pic.twitter.com/aFUt7UZm7g

