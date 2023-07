दो फाउल थ्रो के बाद बढ़ रहा था दबाव, लेकिन कठिन हालात में भी नहीं बिखरे नीरज चोपड़ा, यूं जीता गोल्ड मेडल

नई दिल्लीः ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने शनिवार को सितारों से भरे मैदान में डायमंड लीग के लुसाने चरण में सीजन का लगातार दूसरा पोडियम फिनिश हासिल किया. मिड-डे की रिपोर्ट के अनुसार अपने पांचवें प्रयास में नीरज ने 87.66 मीटर भाला फेंककर दूसरों पर बढ़त बना ली. जर्मनी के जूलियन वेबर आखिरी प्रयास में केवल 87.03 मीटर ही भाला फेंक सके.

पहले प्रयास में नीरज ले किया था फाउल थ्रो

चोपड़ा ने अपना पहला प्रयास फाउल थ्रो के साथ शुरू किया. उन्होंने दूसरे प्रयास में 83.52 मीटर भाला फेंका. 25 वर्षीय भारतीय सुपरस्टार ने 5 मई को दोहा में 88.67 मीटर के करियर के चौथे सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ शीर्ष पोडियम फिनिश के साथ डायमंड लीग सीजन की शानदार शुरुआत की थी.

Neeraj is back with a bang

With a massive throw of 87.66m in his 5th attempt, @neeraj____chopra dominates yet another Diamond League event finishing on position in Men's Javelin Throw event at #LausanneDL pic.twitter.com/rYn1BOPveP

— Rwichik Bhattacharyya (@IamRwichik) June 30, 2023