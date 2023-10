PAK vs NED Dream11 Prediction: पाकिस्तान-नीदरलैंड के इन खिलाड़ियों को करें शामिल, होगी पैसों की बारिश

PAK vs NED Dream11 Prediction, Today match: आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का दूसरा मुकाबला पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड के बीच खेला जाएगा. यह मैच हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जाने वाला है. यह विश्व कप के इतिहास में पहली बार नीदरलैंड से भिड़ेगा. ऐसे में पाकिस्तान की कोशिश होगी की वो जीत से अपने विश्व कप की अभियान का आगाज करे. वहीं दूसरी तरफ नीदरलैंड की कोशिश होगी की वो पाकिस्तान रोक कर पलटवार करे. ऐसे में अगर आप भी इस मैच में ड्रीम टीम बनाना चाहते हैं तो हम इसमें आपकी मदद करने जा रहे हैं.

जानिए पिच रिपोर्ट का हाल

राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच की अगर बात करें तो यहां की पिच बल्लेबाजों को सहयोग देते हुए नजर आती है. इस पिच पर तेज गेंदबाजों से ज्यादा स्पिनर सफल साबित हो सकते हैं. ऐसे में गेंदबाजों को मैच के दौरान थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, जिसके चलते गेंदबाजी में उन्हें कई बदलाव करने पड़ सकते हैं. इस मैदान में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है. बता दें कि यहां पहली पारी का औसत स्कोर 266 रन है.

पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड मैच के लिए ड्रीम11 टीम(PAK vs NED Dream 11)

कप्तान: बाबर आजम

उप कप्तान: हारिस रऊफ

विकेट कीपर: एम रिजवान, एस एडवर्ड्स

बल्लेबाज: बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद, वेस्ले बैरेसी

ऑल राउंडर: शादाब खान, बी डी लीडे

गेंदबाज: आर वान डेर मेरवे, एच अली, एस अफरीदी, हारिस रऊफ

PAK vs NED संभावित प्लेइंग 11 (PAK vs NED Possible Playing 11)

पाकिस्तान प्लेइंग 11

इमान उल-हक, फखर जमान, बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), इफ्तिखार अहमद, सऊद शकील, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, हसन अली/उसामा मीर, हारिस रऊफ

नीदरलैंड प्लेइंग 11

मैक्स ओ’डोड, विक्रमजीत सिंह, वेस्ले बैरेसी, कॉलिन एकरमैन, स्कॉट एडवर्ड्स (सी एंड डब्ल्यूके), रोएल ऑफ वैन डेर मेरवे, बास डी लीड, लोगान वैन बीक, शारिज़ अहमद, रयान क्लेन, पॉल वैन मीकेरेन.