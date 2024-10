Ind vs Nz: मुश्किल में पंत, कार एक्सीडेंट में जो घुटना चोटिल हुआ था वहीं लगी गेंद, मैदान से बाहर ले जाना पड़ा

नई दिल्लीः Rishabh Pant Injured: Ind vs Nz Test: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोटिल हो गए हैं. उन्हें चोट के बाद मैदान से बाहर जाना पड़ा जबकि उनकी जगह ध्रुव जुरेल विकेटकीपिंग के लिए मैदान पर आए. पंत को काफी दर्द में देखा गया.

दरअसल हुआ यूं कि 37वें ओवर में रविंद्र जडेजा गेंदबाजी कर रहे थे. तभी एक गेंद स्पिन होकर बल्लेबाज डेवॉन कॉन्वे को छकाते हुए पंत के घुटने पर जा लगी. पंत दर्द से कराहते हुए मैदान पर लेट गए. इसके बाद फिजियो आए और उन्होंने पंत को देखा.

Get well soon, Rishabh Pant! pic.twitter.com/RQ0xOHgsLt

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 17, 2024