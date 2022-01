भारत के खिलाफ शतक जड़कर तेम्बा बावुमा ने बनाया ये स्पेशल रिकॉर्ड

नई दिल्ली: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले एकदिवसीय मुकाबले में तेम्बा बावुमा ने शानदार शतक जड़ा. उन्होंने अपनी यादगार पारी की बदौलत अफ्रीकी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया.

तेम्बा बावुमा दक्षिण अफ्रीका के वनडे और टी20 टीम के कप्तान हैं. 31 साल के बावुमा नम्बर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे और उन्होंने मैदान के हर कोने पर शॉट जमाये. ये उनके करियर का दूसरा शतक है.

बावुमा और वान डर डसन के बीच 204 रनों की साझेदारी हुई जो पांचवे विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है. साथ ही डसन ने नाबाद 129 रनों की पारी खेली जो भारत के खिलाफ 5वें विकेट के लिए दूसरा सर्वाधिक स्कोर है.

पर्ल के मैदान पर डसन ने तीसरा सर्वाधिक निजी स्कोर बनाया. उनसे आगे एबी डिविलियर्स और सचिन तेंदुलकर हैं. सचिन ने 2001 में 146 और डिविलियर्स ने 2017 में 176 रन बनाए थे.

BRILLIANT BAVUM

The #Proteas captain goes to his second ODI century with a well crafted innings at Boland Par #SAvIND #BetwayODISeries #BePartOfIt | @Betway_India pic.twitter.com/Rk7s8Bvsty

