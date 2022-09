फ्यूचर का हार्दिक पांड्या माने जा रहे प्लेयर के सिर पर लगी चोट, मैदान पर ही बुलानी पड़ी एंबुलेस

Duleep trophy 2022: पिछले कुछ सालों में हार्दिक पांड्या ने भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी एक खास जगह बनाई है, जिसके चलते जब 2019 विश्वकप के बाद वो चोटिल होकर बैठे थे तो टीम मैनेजमेंट से लेकर चयनकर्ता तक उनका रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश करते नजर आये थे. यही वजह थी कि जब पिछले साल टी20 विश्वकप के बाद रोहित शर्मा को कमान मिली तो उन्होंने हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट के रूप में वेंकटेश अय्यर को मौका देना शुरू किया जिनके ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने आईपीएल के 14वें सीजन में फाइनल तक का सफर तय किया था.

हार्दिक का रिप्लेसमेंट माने जा रहे थे अय्यर

वेंकटेश अय्यर ने जिस तरह का प्रदर्शन किया था उसके बाद उन्हें हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट माना जाने लगा था लेकिन उनकी खराब फॉर्म ने और हार्दिक पांड्या की अच्छी लय ने उन्हें टीम से दूर कर दिया है. इस बीच वेंकटेश अय्यर घरेलू स्तर पर खेली जाने वाली दलीप ट्रॉफी में शिरकत की और सेंट्रल जोन की तरफ से खेलते नजर आ रहे हैं.

सेंट्रल जोन की टीम फिलहाल सेमीफाइनल मैच में वेस्ट जोन का सामना कर रही है जिसमें खेलते हुए वेंकटेश अय्यर को भारी चोट लग गई है. चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें मैदान पर ही एंबुलेंस बुलानी पड़ी और अस्पताल ले जाना पड़ा. दरअसल शुक्रवार को जब दोनों टीमों के बीच खेल जारी था तो उस वक्त वेस्ट जोन के मीडियम पेसर चिंतन गाजा का थ्रो सीधे वेंकटेश अय्यर के सिर पर जा लगा और उन्हें एंबुलेंस में मैदान से बाहर जाना पड़ा.

गाजा के थ्रो से चोटिल हुए अय्यर

इस थ्रो से पहले वेंकटेश अय्यर ने गाजा की ही गेंद पर छक्का मारकर अपना खाता खोला था तो वहीं पर अगली गेंद को बेहतरीन तरीके से रोका था. चिंतन गाजा अगली गेंद को स्टंप पर मारने के चक्कर वेंकटेश अय्यर के सिर पर मार बैठे. गेंद जैसे ही वेंकटेश अय्यर के सिर पर लगी वो मैदान पर गिर गये और चोट की वजह से दर्द में कराहते नजर आये.

मैदान पर ही बुलानी पड़ी एंबुलेंस

चोट को देखते हुए मैदान पर ही एंबुलेंस को बुला लिया गया और उन्हें स्ट्रेचर से ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन वेंकटेश अय्यर ने चलकर मैदान से बाहर जाने का फैसला किया. अय्यर कुछ देर बाद फिर से बल्लेबाजी करने आये लेकिन अपने स्कोर को महज 14 पर ही पहुंचा सके थे कि आउट हो गये. फील्डिंग के दौरान वेंकटेश अय्यर की जगह अशोक मनेरिया मैदान पर उतरे थे.

गौरतलब है कि वेंकटेश अय्यर ने नवंबर 2021 में भारत के लिये डेब्यू करने के बाद से 9 टी20 और 2 वनडे मैच खेले हैं लेकिन वो इस दौरान अपीएल 2021 के दौरान मिली शानदार लय को बरकरार रखने में नाकाम रहे हैं.

Venkatesh Iyer is back on the field but what Gaja did is unacceptable.

@peri_periasamy pic.twitter.com/oLTR0Y0aml

— KnightRidersXtra (@knightridersxtr) September 16, 2022