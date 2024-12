IND vs AUS: मेलबर्न टेस्ट में Virat Kohli और Sam Konstas के बीच क्यों हुआ झगड़ा? यहां देखें पूरा VIDEO

नई दिल्ली: Virat Kohli Vs Sam Konstas: इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट शुरू हो गया है. यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी शुरू की है. मैच शुरू हुए 10 ही ओवर हुए थे कि भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और ऑस्ट्रेलिया से डेब्यू कर रहे सैम कॉन्स्टस के बीच झगड़ा हो गया. दोनों क्रिकेटर्स के बीच तू-तू मैं-मैं देखने को मिली है. चलिए, पूरा माजरा समझते हैं.

विराट और कॉन्स्टस के बीच क्या हुआ?

दरअसल, ऑस्ट्रेलियाई पारी का 10वां खत्म हुआ ही था. तभी विराट कोहली सामने से चलकर आते हुए सैम कॉन्स्टस को कंधे से मारते हैं. जैसे ही कोहली कंधे से मारे हैं, सैम कॉन्स्टस उनसे वहीं उलझ जाते हैं. दोनों के बीच तीखी बहस दिखाई देती है. अब सोशल मीडिया यूजर्स और फैंस इस पर अपना रिएक्शन दिए जा रहे हैं.

Virat Kohli and Sam Konstas exchanged a heated moment on the MCG. #AUSvIND pic.twitter.com/QL13nZ9IGI

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 26, 2024