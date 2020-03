10,000 रुपये सस्ते में ले सकते हैं Honda Activa 5G

नई दिल्ली: होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर अपने बीएस 4 (BS IV) वर्जन में होंडा एक्टिवा 5 जी (Honda Activa 5G) और एविएटर (Aviator) स्कूटर को 10000 रुपये सस्ते में बेच रही है. कंपनी ने इसके लिए लिमिटेड पीरियड ऑफर निकाला है. इसके लिए कस्टमर्स को पास के डीलरशिप में विजिट करना होगा.

बता दें, देश में 1 अप्रैल 2020 से बीएस 6 (BS VI) कार्बन एमिशन नियम लागू होने जा रहा है. इसके बाद बीएस 4 मानक वाली गाड़ियां नहीं बिक सकेंगी. होंडा ने इसी को देखते हुए अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए यह स्पेशल ऑफर निकाला है.

5000 रुपये तक पा सकते हैं कैशबैक

अगर आप होंडा एक्टिवा 5 जी और एविएटर स्कूटर को आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ईएमआई ट्रांजेक्शन के जरिए खरीदते हैं तो आपको पांच प्रतिशत का कैशबैक मिल सकता है. यह राशि 5000 रुपये तक होगी. होंडा की यह स्कीम स्टॉक खत्म होने तक वैलिड है.

Big on savings? We have the best offer for you! Save upto ₹10000 on the purchase of the Honda Activa 5G scooter. Visit your nearest dealership to know more about this offer. (Limited period offer; scheme valid till BS-IV stock lasts). pic.twitter.com/iLhYk6g0FK

— Honda 2 Wheelers (@honda2wheelerin) March 14, 2020