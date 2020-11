बेटियों की रक्षा का Yogi संकल्प हुआ 'सिद्ध', लव जिहादियों का अब होगा राम नाम सत्य | Love Jihad

Vande Mataram: Zee Hindustan won at Love Jihad - Love jihadis have been fully arranged in Yogi Raj. The Yogi government has approved the Love Jihad Act. Now if you marry secretly, it is certain to go to jail and under this, you may have to grind a mill in jail for 10 years - see #VandeMataram #LoveJihad #UttarPradesh