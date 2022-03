ଫ୍ରିରେ ଏହି ଉପାୟରେ ଅନଲାଇନରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜର CIBIL score

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ ନିଜ CIBIL ସ୍କୋର ଅନଲାଇନରେ ସହଜରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ । ଏହା ଚେକ୍ କରିବା ନିଶୁଳ୍କ । CIBILର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ରେଡିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ବ୍ୟୁରୋ (ଇଣ୍ଡିଆ) ଲିମିଟେଡ କିମ୍ବା Credit Information Bureau (India) Limited ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସ୍କୋର ଏକ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ । ଯା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କ କେତେ କ୍ରେଡିଟ୍ (ଋଣ) ନେବା ଯୋଗ୍ୟ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସ୍କୋର ସେହି ସମୟରେ ଉପଯୋଗୀ ହୁଏ, ଯେହେ ଆପଣ ହୋମ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆବେଦନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ CIBIL ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା କ୍ରେଡିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ରିପୋର୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡାଟା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସମୟ ସୀମା ମଦ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋନ କିମ୍ବା କ୍ରେଡିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମଳିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ କି ଆପଣ କେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗତ ଋଣ ସୁଝିଛନ୍ତି । CIBIL ସ୍କୋର ୩୦୦ରୁ ୯୦୦ ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ । ଅଧିକ ଅଙ୍କ ଅର୍ଥ ଅଧିକ ଭଲ ସ୍କୋର । ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ CIBIL ସ୍କୋର କିପରି ଅନଲାଇନରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ

ଏକ ହାଇ CIBIL ସ୍କୋର ଆପଣଙ୍କୁ ହଜାରେ ଥର ଲୋନ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । TransUnion CIBIL website ଅନୁସାରେ ୭୯ ପ୍ରତିଶତ ଯାଏ ଲୋନ୍ ସେହି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା CIBIL ସ୍କୋର ୭୫୦ ଅଙ୍କରୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ଆପଣଙ୍କ ଅନେକ ଏଜେନ୍ସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର CIBIL ସ୍କୋର ଚେକ୍ କରିପାରିବେ । ଏଥିରେ କିଛି ନିଶୁଳ୍କ ଆପଣଙ୍କ CIBIL ସ୍କୋର ଜଣାଇଥାଏ, ହେଲେ କିଛି ଏଜେନ୍ସୀ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଫି' ଚାର୍ଜ କରିଥାଏ । ଆପଣ websitecibil.comରୁ ନିଜର ସ୍କୋର ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ ନିଶୁଳ୍କ CIBIL ସ୍କୋର ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ତେବେ କିପରି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ ଏହା ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା..

Check your CIBIL score for free

ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ Personal ଟ୍ୟାବରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ Help Centerରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ

ଏବେ Free CIBIL Score and Reportକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ

ଏହା ପରେ Get Your Free CIBIL Score and Report ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ

ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ମଗାଯିବ, ଯେମିତି ଇମେଲ ଆଡ୍ରେସ, କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ପାସୱାର୍ଡ, ନାମ, ଫୋନ ନମ୍ବର ଏବଂ ଏକ ଆଇଡି ନମ୍ବର । ଏହି ଆଇଡି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍, ପାସପୋର୍ଟ, ଭୋଟର ଆଇଡି, ଡ୍ରାଇଭର ଲାଇସେନ୍ସ କିମ୍ବା ରାସନ କାର୍ଡ ନମ୍ବର ହୋଇପାରେ । ଥରେ ଉପରୋକ୍ତ ମଗାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଭରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ Accept and Continue ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପ୍ଲାନ ବାଛିବାକୁ କୁହାଯିବ । ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା No thanks ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏହାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ଡିଭାଇସ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସାଇଟକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏହି ୱେବସାଇଟରେ ପେୟାର କରିବାକୁ ପଚରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେବେ ଆପଣ ଏହି ସାଇଟରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋଗିନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ହୋଇଯିବ । ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କ ଇଛା ଯେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ବାଛିପାରିବେ । ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ Continueରେ କ୍ଲିକ କରିବାକୁ ହେବ ।

ଏବେ ଏକ ସ୍କ୍ରିନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନା ଖୋଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିବ - “You have successfully enrolled!” (ଆପଣ ସଫଳତା ସହ ଏନରୋଲ କରିନେଇଛନ୍ତି ) । ଏଠାରେ Go to Dashboardର ଏକ ବଟନ ରହିଥିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଆଗାମୀ ସ୍କ୍ରିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହର, ଆୟ ପ୍ରକାର ଏବଂ ମାସିକ ଆୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଯାଇଥାଏ, ଯାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟମାଇଜଡ୍ ଲୋକ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ ଅଫର କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା କେବଳ ଏକ ବିକଳ୍ପ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ୱିଣ୍ଡୋକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ ।

ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜ ଆପଣଙ୍କ CIBIL ସ୍କୋର ଦେଖାଇଥାଏ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍କୋଲ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଥର ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସେବା ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହା ଛଡ଼ା CRIF, Experian ଭଳି ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ CIBIL ସ୍କୋର ନିଶୁଳ୍କ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ । ହେଲେ କିଛି ଏମିତି ମଧ୍ୟ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, ଯାହା ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଆପ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ହେବା କଷ୍ଟକର ।

