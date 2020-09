ଭଲ ଖବର: ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆଉ ୨୯୮୦ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ କୋରୋନା ସଙ୍କଟ ଜାରି ରହିଛି । ପ୍ରତିଦିନ କୋରୋନା ଭୂତାଣୁ (Coronavirus) ମାମଲାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର ଏହା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହାରରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ୨୯୮୦ ଜଣ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ୯୦,୩୩୧ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ କଟକରୁ ସର୍ବାଧିକ ୬୫୪ ଜଣ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ୨୬୩ ଜଣ, ଗଞ୍ଜାମରୁ ୨୧୨ ଜଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ୨୦୭ ଜଣ, ସମ୍ୱଲପୁରରୁ ୧୩୩ ଜଣ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ୧୨୬ ଜଣ, ନୟାଗଡାରୁ ୧୧୪ ଜଣ, ପୁରୀରୁ ୧୧୪ ଜଣ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ୧୧ ଜଣ, କୋରାପୁଟରୁ ୧୦୩ ଜଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ୯୧ ଜଣ, ବରଗଡ଼ରୁ ୮୭ ଜଣ, ଅନୁଗୋଳରୁ ୮୦ ଜଣ, କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରାୟଗଡାରୁ ୭୬ ଜଣ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ୭୫ ଜଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡରୁ ୬୮ ଜଣ, ଝାରସୁଗୁଡାରୁ ୬୭ ଜଣ, ଭଦ୍ରକରୁ ୬୪ ଜଣ, ମାଲକାନଗିରିରୁ ୬୧ ଜଣ, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ୩୮ ଜଣ, ନୂଆପଡାରୁ ୩୭ ଜଣ, କନ୍ଧମାଳରୁ ୩୩ ଜଣ, ଗଜପତିରୁ ୨୫ ଜଣ, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ୨୧ ଜଣ, ଯାଜପୁରରୁ ୨୦ ଜଣ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ୧୦ ଜଣ, ଦେଓଗଡ଼ରୁ ୫ ଜଣ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ୫ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Another 2980 #COVID19 patients have recovered and are being discharged on 04.09.2020

654 from Cuttack

263 from Khordha

212 from Ganjam

207 from Mayurbhanj

133 from Sambalpur

126 from Bolangir

114 from Nayagarh

114 from Puri

111 from Baleswar

103 from Koraput

91 from Kendrapara

