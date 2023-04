Crime News: ବୋହୂ ୪୨୦ ! ଶାଶୂ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବେହୋସ କରି ପ୍ରେମିକ ସହ ଛୁ

Crime News In Odia: ପ୍ରେମ (Love) ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ସାଗରର ସୀମାହୀନ ଢ଼େଉ। ସାତ ଦରିଆଠାରୁ ବି ବଡ଼ ହୃଦୟର ଦରିଆ । ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରେମ ଆଉ ହୃଦୟର ସମ୍ପର୍କ ବହୁ ନିବିଡ଼ । ପ୍ରେମିକା ହେଉ ବା ପ୍ରେମିକ, ସେମାନଙ୍କ ରାଗ ରୁଷା ଅଭିମାନ ସବୁକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରେ ହୃଦୟ । ତେବେ, ସେହି ପ୍ରେମଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଶାଶୁଘର ଛାଡି ପ୍ରେମିକ (lover) ସହ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି ମହିଳା (daughter in law ran away with lover)। କଥାଟି ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ ।