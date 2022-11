Shraddha Walkar Murder: ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ହତ୍ୟାର ଝଲକ, ଅଭିନେତା କହିଲେ ସୁଟିଂ ବେଳେ...

Shraddha Walkar Murder: ଦିଲ୍ଲୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ମୋଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଫତାବର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସତ କହୁଛି ନା ମିଛ ସେନେଇ ଖୋଳତାଡ ଜାରିରହିଛି। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି Hit The 2nd Case ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର । ଆଉ ୨ ମିନିଟ ୩୦ ସେକେଣ୍ଡର ଏହି ଟ୍ରେଲର ଦେଖି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମତ ଏହି ଜହ୍ଲାଦର କାହାଣୀ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ବୁଧବାର ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଏହି 0ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'HIT The Second Case' ର ଟ୍ରେଲରକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଝଲକ ଦେଖୁଛନ୍ତି।

ତେବେ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହେବା ପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ଜଡିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଫିଲ୍ମର ହିରୋ ଆଦିବି ଶେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ସମକକ୍ଷ ଘଟଣା ବା ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ ଘଟଣା ସହିତ ଏକ ସଂଯୋଗ ମାତ୍ର। 'HIT The Second Case' ର କାହାଣୀ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସହିତ ଜଡିତ । ଦୁଇ ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ସମୟର ଏହି ଟ୍ରେଲରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସୋ ଏବଂ ଛୁରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି । ଏହା ସହିତ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ବୃଦ୍ଧ ପିତା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୋ ଝିଅକୁ କଂସେଇ ଭଳି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଝିଅର ନାମ ସଞ୍ଜନା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।

ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ କରି ଶେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୈଲେଶ କୋଲାନୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂକେତ ଯେ 'HIT: The Second Case' ର ଏକ ଚରିତ୍ରର ନାମ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଫିଲ୍ମରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଝିଅର ନାଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନୁହେଁ ସଞ୍ଜନା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦଳର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଟ୍ରେଲର ଦୃଶ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମେହୁରଲୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର (Mehruli Murder Case) ଛାୟା ବିଷୟରେ ସେ କ’ଣ କହିବେ ବୋଲି ଶେଶଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । କାରଣ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇସାରିଥିଲା।

ଆଦିଭି ଶେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ପରି ଅବସ୍ଥା କେଉଁ ଝିଅ ସହ ବି ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମରେ ଯାହା ଘଟିଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କେବଳ ସଂଯୋଗ ମାତ୍ର । ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରି ଏମିତି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ କରିନାହୁଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛୁ ଯେ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମାମଲା ଏବଂ ଏହି ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମାନତା ଅଛି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 'HIT The Second Case' ରେ ପୋଲିସ୍ ହୋଇଥିବା ଆଦିଭି ଶେଶ ଏଭଳି ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଅନେକ ଖଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଡିସେମ୍ବର ୨ ରେ ହଲରେ ରିଲିଜ ହେବ । 'ହିଟ୍: ପ୍ରଥମ କେସ୍'ର ହିନ୍ଦୀ ରିମେକ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ​​ଯେଉଁଥିରେ ରାଜକୁମାର ରାଓ (RajKumar Rao) ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ନିର୍ମାତାମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ 'ହିଟ୍: ଦ୍ୱିତୀୟ କେସ୍' ରିମେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି।