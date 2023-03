Crime News: ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ ନେଲା ଜୀବନ! ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ମୃତଦେହକୁ କାଟି ଖଣ୍ତଖଣ୍ତ କଲା...

Jammu Kashmir murder: ଶ୍ରଦ୍ଧା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି । ୩୦ ବର୍ଷିୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ହତ୍ୟା । ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଶରୀରରକୁ ଖଣ୍ତ ଖଣ୍ତ (carpenter chops woman body)କରି କାଟି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା କାଠି ମିସ୍ତ୍ରୀ (carpenter chops woman body)। ଜମ୍ମୁ- କାଶ୍ମୀରର (jammu kashmir )ବୁଡଗାମ୍ ଜିଲ୍ଲା ସୋଇବୁଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ତ ଘଟିଛି (killing Soibugh woman) । ମୃତ ଯୁବତୀ ୪ ଦିନ ହେଲା ନିଖୋଜ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ରାତିରେ ପୋଲିସ ଓମପୋରା ରେଳ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରୁ ତାଙ୍କର କଟାମୁଣ୍ତ ଏବଂ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଛାନଭିନ ଜାରି ରଖିଛି । ଏବଂ ରାତିସୁଧା ମୃତକଙ୍କ ଶରୀରର ସମସ୍ତ କଟା ଅଂଶ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାଠମିସ୍ତ୍ରୀକୁ (carpenter )ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

ଏହି ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ବୁଡଗାମ ଅଞ୍ଚଳର ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ୍ ଓ୍ବାନିଙ୍କ ୪୫ ବର୍ଷିୟ ପୁଅ ସାବିର ଅହମ୍ମଦ ଓ୍ବାନି । ସେ ପେଶାରେ ଜଣେ କାଠ କାରିଗର (jammu kashmir carpenter )। ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଗତ ୮ ତାରିଖ ଦିନ ତନବୀର ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ନିଖୋଜ ହେବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୭ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କୋଚିଂ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ଏନେଇ ପୋଲିସ ନିଖୋଜ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ସାବିର ଅହମ୍ମଦ ଓ୍ବାନି ଓ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲା । ପଚରା ଉଚରା ବେଳେ ସାବିର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା କଥା ମାନିଥିଲେ।

Also Read : Cuttack News: ଜିମରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଅଶ୍ଲୀଳ ଫଟୋ ରଖି ବର୍ଷସାରା କରୁଥିଲେ ବ୍ଲାକମେଲ୍

Also Read : Weird News: ବିଶ୍ବରେ ରହିଛି ଏପରି ୫ଟି ସ୍ଥାନ, ଏଠାରେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ବୁଲନ୍ତି ଲୋକେ

ସେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଘରେ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଖଣ୍ତ ଖଣ୍ତ କରି କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଅପରାଧ ଲୁଚାଇବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶରୀରର କଟା ଅଂଶକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ଓମପୋରା ରେଳ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରୁ ନିଖୋଜ ଯୁବତୀଙ୍କ କଟାମୁଣ୍ତ ଓ ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶ ଠାବ କରିଥିଲା। ତେବେ, ଯୁବତୀଙ୍କୁ କାହିଁକି କାଠ କାରିଗର ଜଣକ ହତ୍ୟା କଲେ ସେନେଇ କୌଣସି କାରଣ ଜଣାପଡି ନାହିଁ । ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ତ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ଅଧିତ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।

ନିକଟରେ ଏଭଳି ଏକ ସମାନ ଘଟଣା ଛତିଶଗଡ (chhattisgarh) ବିଲାସପୁର(bilaspur) ଉସଲାପୁରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଥିଲା ସଇତାନ ସ୍ବାମୀ (chopping her body in pieces dump in a water tank)। ପରେ ଖଣ୍ତ ଖଣ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୃତଦେହକୁ ଧରି ଛାତ ଉପରୁ ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ସେ ମୃତଦେହ ଖଣ୍ତ ଗୁଡିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଥିଲା । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସ୍ୱାମୀ ପବନ ଠାକୁର ସ୍ତ୍ରୀ ସତୀ ସାହୁଙ୍କ (Sati Sahu) ଚରିତ୍ର ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା । ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ପବନ । ଘରେ କେହି ନଥିବା ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରି ମୃତଦେହକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ପକାଇଦେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଆସି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିବାବେଳକୁ ତାହା ଗଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପାଖାପାଖି ୨ ମାସ ତଳେ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ପୋଲିସ (Chhattisgarh police)ଅନୁମାନ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ।