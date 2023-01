Tribal Museum : ହଜିଲା ଦିନର କାହାଣୀ କହୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିର ଜନଜାତି ସଂସ୍କୃତି ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି ସଉରାଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି

The First Tribal museum in Gajapati: ଚାକଚକ୍ୟ ଆଧୁନିକତାର ପରିପାଟୀ ମଧ୍ୟରେ ହଜିଯାଉଛି ସଉରା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାରମ୍ପାରିକ ନିଆରା ଜୀବନ ଶୈଳୀ । ସମାଜରେ ପଛୁଆବର୍ଗ ଭାବେ ଜୀବନ ଯ଼ାପନ କରିଆସୁଥିବା ଆଦିମ ଜନଜାତି ମଧ୍ୟରୁ ଓଡିଶାର ସଉରା ସଂପ୍ରଦାୟ ଅନ୍ୟତମ । ଆଦିମ କାଳରୁ ଅବହେଳିତ ଏହି ଜନଜାତି ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଆସୁଛନ୍ତି ।