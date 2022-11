Malkangiri Encounter: ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ମାଓବାଦୀ ସଜାଇ ଦେଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ!

Malkangiri Encounter, ମାଲକାନଗିରି: ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ମାଳିପଦର ଏନକାଉଣ୍ଟର ମାମଲାରେ ଏବେ ନୂଆ ମୋଡ ନେଇଛି। ପୋଲିସ ଓ ମାଓବାଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଲିବିନିମୟ ଘଟଣା ମିଛ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଡି ରାକେଶ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ୍ ପରେ ବିବାଦ ଘନେଇବାକୁ ଲାଗିଛି। ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଦାବି କରିଛି ତାହା ମିଛ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ତାକୁ ମାଓବାଦୀ ସଜାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣେ ମୃତକଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀମନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମାନବାଧିକାର କମିଶନର ଦ୍ୱାରାସ୍ଥ ହେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି।

ମାଳିପଦର ଏନକାଉଣ୍ଟର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶନିବାର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଡି ରାକେଶ ପଣ୍ଡିତ ଏକ ପ୍ରେସମିଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୋରାପୁଟ ଏସପି ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଟୁପାଲ୍ଲିଙ୍କ ସମେତ ବୈପାରିଗୁଡା ୧୫୧ ବିଏସଏଫ ବାଟାଲିୟନର କମାଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଡିଆଇଡି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୈପାରିଗୁଡା ଥାନାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିୟମିତ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ରହିଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ବିଶ୍ବସ୍ତ ସୂତ୍ରର ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାର କରି ନଭେମ୍ବର ୧୦ (ଗୁରୁବାର) ରେ, SOGର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ମାଲିପାଦାର ଅଟଳଗୁଡା ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଣ୍ଟି ନକ୍ସଲ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ।

Also Read: Archana Nag case: କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା କରୁନି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ!

କୋରାପୁଟର ବୋଇପାରିଗୁଡା ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ବଦଲିପାହଦ୍ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ମାଓବାଦୀ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ, ଅପରେସନ୍ ପାର୍ଟି, ମାଲିପଦର ଗାଁ ପରିସରରେ ୧୦ରୁ ୧୫ ମାଓବାଦୀ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଦେଖି ମାଓବାଦୀମାନେ ଅତର୍କିତଭାବେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କୁମ୍ବିଂ କରୁଥିବା ବିଏସଏଫ ଓ SOG ଟିମ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁଳି ମାଡରେ ୨ ଜଣ ଅଜ୍ଞାତ ପୁରୁଷ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଦୁଇଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଅଚିହ୍ନା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ରଖାଯିବ। କେହି ଦାବିଦାର ନଆସିଲେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମାନୁଯାୟୀ ଶବସତ୍କାର କରାଯିବ ବୋଲି ଡିଆଇଜି କହିଛନ୍ତି।

An Anti-Naxal Operation was launched based on reliable information under Boipariguda area SOG team had an exchange of fire with a group of Maoists and two male maoists neutralized and three country made weapons and many camp articles are recovered.@digswrkoraput @odisha_police pic.twitter.com/37fv5CXjY7

— Koraput Police (@SPkoraput) November 11, 2022