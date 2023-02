Odisha News: ଓଡିଶାର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ଓ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କଲେ କବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ!

Man Constructs Graves For Himself And Wife, Odisha News: ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିବୁ, ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି । ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମେ ଆମ ସହିତ କିଛି ନେଇ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ । ତଥାପି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଉ କି ଆମ ପାଖରେ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧା ସହିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ରହୁ । ତେବେ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା (Odisha News) ର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା (Gajapati News) ରେ ଏକ ଦମ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ଓଲଟା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି । ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ କବର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅଜବ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦମ୍ପତି (Couple) ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ।

୮୦ ବର୍ଷୀୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୂଇୟା ଓ ତାଙ୍କ ୭୦ ବର୍ଷୀୟ ପତ୍ନୀ ଜେଙ୍ଗି ଭୂଇୟା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ନୁଆଗଡ ବ୍ଲକର ସୌରୀ ଗ୍ରାମରେ ଆଜବେଷ୍ଟସ ଛାତ ଥିବା ଏକ ଘରେ ରୁହନ୍ତି । ପୁଅ, ଝିଅ, ବୋହୂ ଏବଂ ଜ୍ବାଇଁ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଏକାକୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି । ସମାଜର ସମସ୍ତ କୁପ୍ରଥାରୁ ବିତୃଷ୍ଣା ଓ ବିରକ୍ତିଭାବ ଆସି ସେମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚଳନଶୀଳ ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୋହ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ।

ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୂଇୟା ନିଜ ଓ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ମକବରା ସହିତ ଏକ ମାର୍ବଲ କବର ନିର୍ମାଣ କରିଛି । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୧,୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ନିର୍ମାଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ତାହାକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୂଇୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋର ବୟସ ୮୦ ବର୍ଷ ହେବ । ମୋର ଗୋଟିଏ ପାଦ କବରରେ ଅଛି । ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଆମେ କେବେ ମରିବୁ । ତଥାପି, ଆମ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ ଏଠାରେ କବରରେ ରହିବୁ । ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି । ମୋତେ ଏହା କରିବାକୁ କେହି ପ୍ରେରଣା ଦେଇନାହାଁନ୍ତି ।

ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୂଇୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ମଧୁ ଗମାଙ୍ଗ ନାମକ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାଲି, ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏହାର କାରଣ ପଚାରିଲି । ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ କବର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ।