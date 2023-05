Srimandir Rituals Delayed: ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବରୁ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ ନୀତି, ଅନିଦ୍ରା ରହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ

Rituals Delayed In Srimandir: ସମନ୍ଵୟ ଅଭାବରୁ ଗତକାଲି ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ ନୀତି। ଯାହା ଫଳରେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ।