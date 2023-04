CRPF Recruitment 2023: ସରକାରୀ ଚାକିରି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ; CRPF ର ହେବ ୧.୩୦ ଲକ୍ଷ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ, ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ

CRPF Recruitment 2023: ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି । CRPF ରେ ଚାକିରୀ କରିବାରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି । ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ (CRPF) ରେ ଚାକିରି ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି । ଏଥରେ ୧.୩୦ ଲକ୍ଷ କନଷ୍ଟେବଳ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ୍ ଫୋର୍ସ (CRPF) ରେ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଲେବଲ୍-୩ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ । CRPF ନିଯୁକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ’ଣ ଓ ଏଥିରେ କେତେ ଦରମା ଉପଲବ୍ଧ, ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆର୍ଟିକିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛୁ ।

CRPF ନିଯୁକ୍ତି 2023 ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ସରକାରି ୱେବସାଇଟ୍ crpf.gov.in ରେ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇପାରିବ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ।

ସୂଚନାନୁସାରେ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମୋଟ ୧,୨୯,୯୨୯ ପଦବୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧,୨୫,୨୬୨ ପଦ ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ୪,୪୬୭ ପଦବୀ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି । କନଷ୍ଟେବଳ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ, ପୂର୍ବତନ ଏଗ୍ନିଭର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ପଦବୀ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ।

ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବୋର୍ଡ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମାଟ୍ରିକ୍ କିମ୍ବା ସମାନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ୍ କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ସେନା ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ଉଚିତ୍ । ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ବୟସ ସୀମା ୧୮ ରୁ ୨୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି ।

Ministry of Home Affairs has issued a notification regarding recruitment for around 1.30 lakh posts of constables in CRPF pic.twitter.com/XgyaOzj9GL

— ANI (@ANI) April 6, 2023