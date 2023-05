Hiring Process: ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ରଣନୀତି ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା? ଜାଣନ୍ତୁ

Hiring Process of Employment Sector In India: ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଗତ ମାସରେ ଦେଶରେ ଚାକିରି ପୋଷ୍ଟିଂ ସହିତ ଦରମା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଦରମା ବିବରଣୀ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ କିଛି ମହାନଗରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ୨୦୮ପ୍ରତିଶତ, ମୁମ୍ବାଇ ୭୧ ପ୍ରତିଶତ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ୬୩ ପ୍ରତିଶତ ଭଳି ସହରରେ ଚାକିରିରେ ସର୍ବାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଯାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚାକିରୀ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବେତନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ହେଲେ ତଥାପି ଟାୟାର-୨ ଏବଂ ଟାୟର-୩ ସହରରେ ଦେୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଛି। ନାସିକ୍ ଏବଂ ସୁରଟ ଭଳି ସହରରେ ବେତନ ବିବରଣୀ ସହିତ ଚାକିରି ପୋଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ବୋଲି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଇଛି।

ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପିଢିର ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ (Latest Generation Of Talent) ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ରଣନୀତି ଆପଣାଇ ଭାରତରେ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା (Employers in India) ଜନସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ (Population Changes in India) ସହ ଖାପ ଖୁଆଇଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ଆକର୍ଷଣ ହାର ଏବଂ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ (Skilled Worker) ପାଇଁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦରମା ସ୍ୱଚ୍ଛତା (Pay Transparency) ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବିକ୍ରୟ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଶଶୀ କୁମାର। ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଭଦୋଦରା ଏବଂ ମୋହାଲି ପରି ଅନ୍ୟ ସହରରେ ଦରମା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୨ ପ୍ରତିଶତ, ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।

ଇଣ୍ଡିଡ଼ ୱେବସାଇଟ ଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦ ଲାଗି ହେଉଥିବା ନିଯୁକ୍ତର ପ୍ରାୟ ୪୬ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେତନ ସୂଚନା ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରିଛି। ବିଗତ ଏକ ବର୍ଷରେ ୬୪ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଗତ ତିନି ବର୍ଷରେ ଏହାର ପରିମାଣରେ ୧୧ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫାଇନାନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ମ୍ୟାଥମେଟିସ ଭଳି ପରି ଉଚ୍ଚ ବେତନ ବୃତ୍ତିରେ ଦେୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେ ପରି କୌଣସି ଆଇନ ନାହିଁ ଯାହା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ତଥାପି, ମହାମାରୀ ଏବଂ ଜେନଜେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦେବା ସହିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଯାହା ଦରମା ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପଦ ଲାଗି ହେଉଥିବା ନିଯୁକ୍ତିରେ ଦେୟ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପରି ଚାକିରିରେ ଦରମା ସୂଚନାରେ ୭୬ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଭାରତୀୟ ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଟରେ ସୁଦୂର ଚାକିରି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ଦର୍ଶାଉଛି। ଏନେଇ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଠିକ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି।