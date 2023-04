Parineeti Chopra and Raghav Chadha wedding: ଖୁବଶ୍ରୀଘ ବିବାହ କରିବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଓ ସାଂସଦ! ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ଏହି ସିଙ୍ଗର

Parineeti Chopra and Raghav Chadha wedding: କିଛି ଦିନ ହେବ ଆପ ନେତା ରାଘବ ଚଢ଼ା(AAP MP Raghav Chadha) ଓ ବଲିଉଡ଼ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ(Parineeti Chopra) ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧମିବାର ନାଁ ନେଉନି । କିଛି ଦିନ ତଳେ ମାୟାନଗରୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ବଲିଉଡ୍‌ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଓ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନେତା ତଥା ପଞ୍ଜାବରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢ଼ାଙ୍କୁ ଏକାଠି ସ୍ପଟ୍‌ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବାହାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ଏହାପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଓ ଆପ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସଂପର୍କ ଓ ବିବାହ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ତେବେ ଏନେଇ ଉଭୟ ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିବା ବେଳେ ନିକଟରେ ସିଙ୍ଗର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସାନ୍ଧୁ(Harrdy Sandhu) ଉଭୟ ବହୁ ଜଲଦି ବିବାହ କରୁଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସାନ୍ଧୁ (Harrdy Sandhu) କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିଣୀତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଟେଲ ଦେଖି ସେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି । ସେ ଆଉ ମଧ୍ଯ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଯେ ଶେଷରେ ଏହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି । ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି।" ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ୨୦୨୨ ସ୍ପାଇ-ଥ୍ରୀଲର 'କୋଡ୍ ନେମ ତ୍ରିରଙ୍ଗା'(Code Name: Tiranga) ପାଇଁ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ପରିଣୀତି କହିଥିଲେ ଯେ 'ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବି ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଜୀବନସାଥି ପାଇଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି।' ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ପରିଣୀତିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ଫୋନରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

AAP ନେତା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପାରିନୀତି-ରାଘବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି

I extend my heartfelt congratulations to @raghav_chadha and @ParineetiChopra. May their union be blessed with an abundance of love, joy, and companionship. My best wishes!!! pic.twitter.com/3fSWVT4evR

