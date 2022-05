KGF-2; ଇଦ୍ ଅବସରରେ କରିବ ନୂଆ ରେକର୍ଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପରଷ୍ଟାର ୟଶ (Yash)ଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କେଜିଏଫ ଚାପ୍ଟର ୨ (KGF Chapter 2) ୱାର୍ଲୱାଇଡ ଭଲ କଲେକସନ କରୁଛି । ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଫିଲ୍ମର ସୁନାମୀ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି । ଏପ୍ରିଲ ୧୪ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ଫିଲ୍ମ ।ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ରିଲିଜ କରିଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଶାନ୍ଥ ନୀଲ (Prashanth Neel) । ହେଲେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ହିନ୍ଦୀ ଭର୍ସନ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମକୁ ଖୁବ କମ୍ ଦିନରେ ପଛରେ ପକାଇଦେଇଛି । ଏବେ ୪୦୦ କୋଟି ମୁହାଁ ସୁପରଷ୍ଟାର ୟଶଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମ ।

ପୁଣି ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିବ KGF 2

ଟ୍ରେଡ୍ ଆନାଲିଷ୍ଟ ତରଣ ଆଦର୍ଶ (Taran Adarsh) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କେଜିଏଫ ଚାପ୍ଟର ୨ (KGF Chapter 2) ଫିଲ୍ମର ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକସନର ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ଟ୍ୱିଟ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ବକ୍ସ ଅଫିସର ଏହି ଫିଲ୍ମର ଗତି ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ । ଇଦ୍ ଅବସରରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆହୁରି ଦମଦାର କଲେକସନ କରିବ । ଏହି ଫିଲ୍ମର କେବଳ ହିନ୍ଦୀ ଭର୍ସନ ୩୭୩.୩୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିସାରିଲାଣି । ସାରା ଦୁନିଆରେ ରକି ଭାଇଙ୍କ ଜଲୱା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ତରଣ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଶୁକ୍ରବାର ୪.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା , ଶନିବାର ୭.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା , ରବିବାର ୯.୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକସନ କରିସାରିଛି । ଗ୍ଲୋବାଲି କେଜିଏଫ ଚାପ୍ଟର ୨ (KGF Chapter 2) ୧୦୦୦ କୋଟିରୁ ବି ଅଧିକ କଲେକସନ କରିସାରିଲାଣି ।

#KGF2 is all set to emerge 2ND HIGHEST GROSSING *HINDI* FILM... Also, #Eid holidays will expedite its journey towards ₹ 400 cr... ALL TIME BLOCKBUSTER... [Week 3] Fri 4.25 cr, Sat 7.25 cr, Sun 9.27 cr, Mon 3.75 cr. Total: ₹ 373.33 cr. #India biz. #Hindi pic.twitter.com/3dokKBvW8p

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 3, 2022