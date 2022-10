Maidaan Film : Syed Abdul Rahimଙ୍କ ବାୟୋପିକରେ ନଜର ଆସିବେ ଅଜୟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ୍ ଡେଟ

Maidaan Film : ବଲିଉଡକୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଜୟ ଦେବଗନ୍ (Ajay Devgn) । ଅଭିନେତା ଅଜୟ ଦେବଗନ(Ajay Devgn) ଙ୍କ ଦମଦାର ଅଭିନୟକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଥ୍ୟାଙ୍କଗଡ୍ ଚଳିତ ମାସ ୨୫ରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ । ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଦୃଶ୍ୟମ୍ ୨ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହେବ । ଯାହାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ବଡ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଅଜୟ ସୟଦ ଅବଦୁଲ ରହିମ (Syed Abdul Rahim) ଯିଏକି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଦଳର କୋଚ୍ ଓ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଉପରେ ଏକ ଫିଲ୍ମଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଲିଡ୍ ରୋଲରେ ନଜର ଆସିବେ ଅଜୟ ଦେବଗନ୍। ଫିଲ୍ମରେ ଅଜୟ ସୟଦ ଅବଦୁଲ ରହିମ୍ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ।

ଫିଲ୍ମଟିକ ନାଁ ରହିଛି ମଇଦାନ୍ (Maidaan) । ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମଇଦାନ', ଫୁଟବଲ ଜଗତର ହିରୋ ସୟଦ ଅବଦୁଲ ରହିମଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ୧୭ ତାରିଖରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ । ଏନେଇ ଅଜୟ ନିଜ ଟ୍ବିଟର ହ୍ୟାଣ୍ତେଲରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଏମିତି କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି , ସେ " ହିରୋ ସୟଦ ଅବଦୁଲ ରହୀମ,ଯିଏକି ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ହିରୋ, ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ ଉପରେ ଫିଲ୍ମଟି ଆଧାରିତ , ଯିଏ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ ,ତାଙ୍କର ଏ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ " ,ଏହାସହ ସେ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ଡେଟ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ବରେ ଅଛନ୍ତି ଅମିତ ରବିନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା।

Experience the true story of an unknown hero, Syed Abdul Rahim who brought glory to India. #Maidaan releasing on 17th February, 2023.@pillumani @raogajraj @ActorRudranil @iAmitRSharma @arrahman @manojmuntashir @SaiwynQ @writish @BoneyKapoor @akash77 @JoyArunava

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) October 1, 2022