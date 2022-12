Malaika Arora on Khan Family: ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡିଲେ ଆଉ ବିଷ ଓଗାଳିଲେ

Malaika Arora on Khan Family: ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଲାଇକା ଆରୋରା । ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଶୋ' (Moving In With Malaika) 'ମୁଭିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଓ୍ବିଥ୍ ମଲାଇକା' ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ହେଡଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୋ’ରେ ମଲାଇକା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ।