ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସନ୍ତୁର ବାଦକ ପଣ୍ଡିତ ଶିବକୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ପରଲୋକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ସନ୍ତୁର ବାଦକ ତଥା ସଙ୍ଗୀତକାର ପଣ୍ଡିତ ଶିବକୁମାର ଶର୍ମା (Pandit Shivkumar Sharma)ଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି । ୮୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି । କିଡନୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁ ସେ ୬ ମାସ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ନିୟମିତ ଡାଏଲିସିସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ତାଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ପଣ୍ଡିତ ଶିବ କୁମାରଙ୍କ ପରିବାରରେ ପତ୍ନୀ ମନୋରମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାହୁଲ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସନ୍ତୁର ବାଦକ । ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଶିବ କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଧନରେ ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ (PM Narendra Modi) ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଶିବକୁମାର ଶର୍ମା (Pandit Shivkumar Sharma)ଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି , ' ପଣ୍ଡିତ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ନିଧନରେ ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୁନିଆରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ସେ ସନ୍ତୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ବନାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଆଗାମୀ ପିଢିକୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିବ । ତାଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋର ମନେ ଅଛି । ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା । ଓମ୍ ଶାନ୍ତି । '

Our cultural world is poorer with the demise of Pandit Shivkumar Sharma Ji. He popularised the Santoor at a global level. His music will continue to enthral the coming generations. I fondly remember my interactions with him. Condolences to his family and admirers. Om Shanti.

