Sridevi: ଜାହ୍ନବୀ ବାଥରୁମ ଯିବାବେଳେ ବନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ଡୋର, ଏହି କାରଣରୁ ମନା କରୁଥିଲେ ମା' ଶ୍ରୀଦେବୀ

Sridevi was Protective About her Daughters: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ (sridevi) । ସେ ଆମ ଗହଣହରେ ନାହାଁନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଜିକି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୁରିଛି । ଆଜି ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ । ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଫେବୃଆରୀ ୨୪ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁବାଇରେ ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ବାର୍ଥରୁମରୁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିଲା ଏହା ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ଏବେବି ରହିଛି ।