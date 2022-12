Sushant Singh Rajput: କାହିଁକି ବିକ୍ରି ହେଉନି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ବାଦ୍ରା ଫ୍ଲାଟ୍, କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣବି ହୋଇଯିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

Sushant Singh Rajput: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ । ଛୋଟ ପରଦାରୁ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସୁଶାନ୍ତ ବଡ ପରଦାରେ ନିଜପର ଚମକ୍କାର ଅଭିନୟ ଦେଖାଇ ଥିଲେ। ଆଜି ଦୁନିଆରେ ସୁଶାନ୍ତ ନାହାଁନ୍ତି ସହ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଚମକ୍କାର ଅଭିନୟର ଯାଦୁ ଆଜିବି ବଞ୍ଚିଛି । ୨୦୨୦ ମସିହା, ଜୁନ୍ ୧୪ ତାରିଖ ବଲିଉଡ୍ ପାଇଁ ଏକ କଳା ଦିନ ଥିଲା। ସେହି ଦିନ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ବାଦ୍ରା ସ୍ଥିତ ଘରୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରି ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅଢେଇ ବର୍ଷ ପୁରିଲାଣି ।

କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ ବଡ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ, ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସେହି ଘର ବିକ୍ରି ହେଉ ନାହିଁ କି କୌଣସି ବି ଲୋକେ ଏହି ଘରେ ରହିବାକୁ ଆସୁ ନାହାଁନ୍ତି । ତେବେ, ଏଠାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ସୁଶାନ୍ତ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ବାଦ୍ରା ସ୍ଥିତ ଘରଟି ୪ ବିଏଚକେ (4 BHK)। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଘର କୌଣସି ରାଜମହଲ ଠାରୁ କମ ନୁହେଁ । ଯାହାର ମାସିକ ଭଡା ରହିଛି ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ତେବେ, ଯେବେଠାରୁ ଲୋକେ ଜାଣିଲେଣୀ ଯେ, ଏହି ଘରେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରଛନ୍ତି । ସେବେଠାରୁ ଏହି ଆପାଟମେଣ୍ଟକୁ ଭୟରେ କୌଣସି ଲୋକେ ରହିବାକୁ ଆସୁ ନାହାଁନ୍ତି ।

FOR SALE, 4 Bhk Independent Luxury Bungalow at Lonavala (Tungarli)

Price: 4.25 Cr

Fully Furnished

Area: 5600 sq ft appx.

5 mins from Main Market

Big Garden & Private Swimming Pool

Designer Interiors

RAFIQUE MERCHANT 9892232060, 8928364794 pic.twitter.com/aqGQfkRgaM

— Rafique Merchant (@RafiqueMerchant) December 10, 2022