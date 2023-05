The Kerala Story: ବିବାଦ ଭିତରେ “ଦି କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ” କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା

The Kerala Story: ବିବାଦ ଭିତରେ “ଦି କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ” କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା

The Kerala Story: “ଦି କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ”କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ଯପ୍ରଦେଶ ସରକାର। 'ଦି କେରଳ ଷ୍ଟୋରି' କାହାଣୀ କେରଳର ତିନି ହିନ୍ଦୁ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ । କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଚରମପନ୍ଥୀ ମାର୍ଗକୁ ଅଣାଯାଇ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ କରିବା ପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଙ୍ଗଠନ ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ନେଇ କାହାଣୀଟି ଗତିଶୀଳ ।