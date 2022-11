Batman Animated Series: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି 'ବ୍ୟାଟମ୍ୟାନ'ର ଏହି କଳାକାର, କର୍କଟ ରୋଗରେ ଥିଲେ ପୀଡିତ

Batman Animated Series​: ହଲିଉଡରୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର । ଅଭିନେତା କେଭିନ୍ କନ୍‌ରୋଏଙ୍କ ପରଲୋକ (Kevin Conroy Death) ହୋଇଛି। ଅଭିନୟ ଓ ସ୍ୱର କଳାକାର ଭାବେ ସେ ବେଶ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ୬୬ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ କଳା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି । 'ବ୍ୟାଟମ୍ୟାନ୍ ଆନିମେଟେଡ୍ ସିରିଜ୍'ରେ କାମ କରୁଥିବା କୋ ଷ୍ଟାର ଡାଏନେ ପର୍ସିଂ(Diane Pershing) କେଭିନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ୱାର୍ଣ୍ଣର ବ୍ରୋସ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଭିନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ 'କେଭିନ ଜଣେ ପରୋପକାରୀ ଥିଲେ । ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଭାଇ ପରି କଥା ହେଉଥିଲି ' ।

କେଭିନ ଜଣେ ଯତ୍ନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ :

DC is deeply saddened at the passing of Kevin Conroy, a legendary actor and the voice of Batman for multiple generations. He will be forever missed by his friends, family, and fans. https://t.co/GgdfYvoKVL pic.twitter.com/pSy8h29h6r

— DC (@DCComics) November 11, 2022