7 days of the week: କିପରି ସ୍ଥିର ହେଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ହେବ ୭ ଦିନ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ମଜାଦାର କାହାଣୀ

why are there only seven days in week: ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସପ୍ତାହର ୭ ଦିନ ବିଷୟର ପଢାଯାଇଥାଏ। ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସୋମବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ରବିବାର ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ ସପ୍ତାହ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସର୍ବଦା ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିନ ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଶନିବାର-ରବିବାର ଛୁଟି ରହିଥାଏ। ହେଲେ ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ କାହିଁକି ୭ ଦିନ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ?

ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ୭ ଦିନ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ। ସପ୍ତାହରେ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ବସ୍ତୁକୁ (Celestial Body) ଆଧାର କରାଯାଇଥିଲା। କେତେକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମାନବ ସଭ୍ୟତା (oldest human civilization in the world) ଗ୍ରହ (Planet), ସୂର୍ଯ୍ୟ (Sun) ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର (Moon) ଭଳି ଖଗୋଳୀୟ ପିଣ୍ଡର ଗତିବିଧି ଉପରେ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ବେବିଲୋନ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଇରାକ (Babylon Civilization Iraq), ଏଠାରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଲୋକେ ଆକାଶୀୟ ପିଣ୍ଡର ଗତିବିଧି ସମ୍ପର୍କିତ ଗଣନାରେ (Astronomical Calculations) ବହୁତ ପାରଦର୍ଶୀ ରହିଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ୭ ଦିନ (7 Days in Week) ହେବା ନେଇ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା।



ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ବୁଧ (Mercury), ଶୁକ୍ର (Venus), ମଙ୍ଗଳ (Mars), ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ (Jupiter) ଗତିକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏଠାରୁ ସପ୍ତାହ ସାତ ଦିନ ବିଶିଷ୍ଟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେହି ମାସର ହିସାବ କରିବାକୁ, ଚନ୍ଦ୍ରର ଗତିକୁ (Moon Movements) ହିସାବ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରୁ ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ୨୮ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥାଏ। ଏଥିରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ମାସରେ ୪ ସପ୍ତାହ ହେବ। ଇଜିପ୍ଟ (Egyptian Civilization) ଏବଂ ରୋମ ପରି ସଭ୍ୟତାରେ (Roman Civilization) ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ହେଉଛି ଆଠରୁ ଦଶ ଦିନ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହା ସହିତ ସେହି ଲୋକେ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ପୂଜା ପାଇଁ ଅଲଗା ରଖୁଥିଲେ।

ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସପ୍ତାହ ସାତ ଦିନ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଗ୍ରୀକ ସମ୍ରାଟ ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ (Greek Emperor Alexander) ଆସିବା ପରେ ମିଳିଥାଏ। ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଗ୍ରୀକ୍ ସଂସ୍କୃତି (Greek Culture) ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ସେହିଭଳି ଭାରତ (India) ବର୍ଷରେ ସପ୍ତାହ ସାତ ଦିନ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସପ୍ତାହ ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି (सैटर्न, ) ଏବଂ ଶୁକ୍ର ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ପରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ସୋମବାର (Monday), ରବିବାର (Sunday), ଶୁକ୍ରବାର (Friday) ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଗୁରୁବାର (Thursday), ବୁଧବାର (Wednesday), ଶୁକ୍ରବାର ହୋଇଥିଲା।